В Оренбургской области неизвестный зарубил топором трех студенток медколледжа

Жестокое убийство произошло поздно ночью в городе Гае Оренбургской области. Как сообщает РБК, в квартире одного из домов произошел пожар. Во время тушения были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Еще одну убитую нашли возле дома.

Предположительно, девушек зарубили топором. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Все убитые – студентки медицинского колледжа в возрасте от 17 до 19 лет.

