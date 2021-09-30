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Ру Тат
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30 сентября 2021  09:42
Полина Шевчук

В Оренбургской области неизвестный зарубил топором трех студенток медколледжа

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Жестокое убийство произошло поздно ночью в городе Гае Оренбургской области. Как сообщает РБК, в квартире одного из домов произошел пожар. Во время тушения были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Еще одну убитую нашли возле дома.

Предположительно, девушек зарубили топором. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Все убитые – студентки медицинского колледжа в возрасте от 17 до 19 лет.
 

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