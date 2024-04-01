Власти Нижнекамска усилят работу по ликвидации стихийных свалок

В Нижнекамском районе, как и во всем Татарстане, стартовал экологический двухмесячник. Он продлится по 31 мая. Одним из важных направлений для Нижнекамска остается выявление и ликвидация мест несанкционированных свалок. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома района по ЖКХ Максим Парамонов.

Он напомнил, что работа проводится природоохранными службами, председателями СНТ, гаражными кооперативами, структурными подразделениями муниципалитета города и главами сельских поселений. «В период проведения двухмесячника прошу особо усилить данную работу», — поручил руководитель.

«Практика показала, что самый большой вклад в наведении чистоты в городе — именно в период проведения массовых городских субботников. Результат виден на протяжении долгого времени, тем самым облегчая работу в поддержании чистоты на протяжении всего года», — заметил он.

Максим Парамонов призвал с первых дней двухмесячника организовать масштабные субботники с привлечением максимального количества сотрудников.

«Вся специальная коммунальная техника в дни проведения средников и субботников должна работать в усиленном режиме. На полигоне твердых бытовых отходов, расположенном вблизи деревни Сарсаз-Бли, в период субботников и средников будет проводиться прием собранного мусора на безвозмездной основе по специальным пропускам», — сообщил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске изменится технология уборки снега с улиц.