В Нижнекамске изменится технология уборки снега с улиц

После обильной снежной зимы в Нижнекамске изменится технология применения реагентов, планируется закупка тяжелой техники для окучивания снега на полигонах, увеличение использования роторов. Об этом стало известно на деловом понедельнике в Доме Советов Нижнекамска.

«Исходя из опыта работы, полученного текущей зимой, вносятся корректировки в технологию уборки от снега дорожно-уличной сети, территорий парков, скверов и променадов», — отметил замруководителя исполкома района по ЖКХ Максим Парамонов.

По словам спикера, прошедшей зимой выявлен ряд недостатков в содержании объектов ЖКХ и дорожно-уличной сети Нижнекамского района.

«При многократном увеличении объема выпавшего снега пришлось привлекать дополнительную технику, а нехватка квалифицированных кадров сказалась на своевременности выполнения работ», — отметил он.

Также снежная зима указала на недостатки в технологии самой уборки не только магистральных дорог, тротуаров, но и территорий коммерческих объектов.

«Складирование большого объема снега и несвоевременный вывоз приводят к подтоплению зданий, пешеходных тротуаров, а в случае его скопления вдоль магистральных дорог к ограничению обзора и, как следствие, к увеличению вероятности ДТП», — сообщил замглавы исполкома.

Специалисты отдела Административно-технической инспекции с начала зимнего периода выдали 890 предписаний за несвоевременную уборку территорий.

«На сегодняшний день предприятиями жилищно-коммунального хозяйства продолжаются работы по исключению последствий активного снеготаяния. Ведутся работы по очистке пешеходных тротуаров, рыхлению снега, очистке дождеприемников магистральных и иных улиц города, а также ликвидация скопления талых вод. Также на территории сельских поселений Нижнекамского района проводятся противопаводковые мероприятия», — заключил он.