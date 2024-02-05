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Общество 5 февраля 2024 14:27

Власти Нижнекамска рассказали, как будут бороться с пробками в промзоне

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Власти Нижнекамска планируют запустить трамвайное сообщение до промзоны по новому маршруту. Как заявил на деловом понедельнике глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, решение принимается потому, что дорога «захлебывается» из-за большого потока машин.

Он уточнил, что на сегодняшний день прорабатываются формы возможного финансирования через федеральный бюджет — это и концессии, и частно-государственное партнерство, и программа по развитию электротранспорта.

«Для нас важно развить проект электротранспорта по улице Мира, по проспекту Вахитова с выходом на Соболеково до промышленной зоны. Хотим мы этого или нет, но в промышленную зону придется запускать электротранспорт. Сегодня эта дорога захлебывается», — заявил градоначальник.

Он также указал, что причиной заторов бывают и сами автолюбители. По его мнению, если бы рабочие пользовались вахтовым автобусом, то это позволило бы разгрузить дорогу. Причина заторов кроется и в качестве дорожного полотна — 33 км промышленных дорог требуют полного обновления. Подробнее читайте в материале: «Большие автобусы вместо маршруток, трамваи — в промзону: что ждет транспорт в Нижнекамске».

#Транспорт
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