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Экономика 10 июля 2025 11:53

Беляев: Нижнекамск заинтересован в этом году в покупке 10 автобусов

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Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев рассказал «Татар-информу» на выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге, что Нижнекамск заинтересован в покупке десяти автобусов большой вместимости в этом году.

«Проведем переговоры с компанией "РариТЭК" в части обновления подвижного состава автобусов большой вместимости. Есть сейчас программа Минпромторга России, субсидирование приобретения автобусов, лизинг – смотрим разные варианты. Нижнекамск заинтересован в этом году в приобретении десяти автобусов большой вместимости Lotos», – отметил Беляев в разговоре с «Татар-информом».

Ранее глава исполкома района сообщил, что у Нижнекамска может появиться еще один город-побратим в Китае. Соглашение об этом планируют подписать на форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в августе в Казани.

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#иннопром #нижнекамск #Радмир Беляев
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