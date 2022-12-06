Власти Нижнекамска объяснили, куда делась одна из новогодних елок в Красном Ключе

Жители нижнекамского поселка Красный Ключ попросили вернуть новогоднюю елку, которая ранее располагалась на площади перед зданием районного Дома культуры «Мирас».

«Уважаемая администрация города и поселка Красный Ключ, верните, пожалуйста, новогоднюю елку, которая ежегодно устанавливалась около ДК „Мирас“! Почему ее перенесли вниз на набережную, там ведь есть красная елка, неужели ее недостаточно или нужно, чтобы из окон коттеджей видно было. Поселок остался без елки, ведь треть поселка — это пожилые люди, которым иногда до магазина и больницы дойти трудно, а тут надо не только спускаться, но и подняться потом наверх с набережной. Почему пенсионеры, мамочки с детьми, да и весь поселок, остались без елки? Неужели не заслужили?» — эмоционально высказались авторы письма.

Власти муниципального образования отреагировали на пожелания жителей и пояснили, почему символ Нового года был убран с этого места.

Так, по словам руководителя дома культуры, елка тут стояла до 2018 года. Она крепилась на стационарном металлическом каркасе без возможности демонтажа.

С реконструкцией здания Дома культуры и ремонта детской спортивной школы увеличилось количество посетителей этих мест (также стоит учитывать и наличие детского сада). Это всё повлекло за собой увеличение автотранспортного потока на площадке, где ранее располагалась елка. Также к магазину заезжал грузовой транспорт.

Основными посетителями новогодней елки всегда являются дети, и из соображений требований безопасности было решено убрать новогодний символ.

Однако красноключинцам пообещали нарядить новогоднюю елку с фотозоной на крыльце Дома культуры, а само здание оформить праздничной иллюминацией и новогодними элементами.

Как пояснили «Татар-информу» в администрации, на самой набережной Красного Ключа уже давно устанавливаются две разноплановые новогодние елки с современной иллюминацией: одна красная, другая, поменьше, зеленая и с серебристыми шарами. От районного ДК до набережной всего 5–10 минут ходьбы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске после желтой елки нарядили красную.