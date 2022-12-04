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Ру Тат
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Общество
4 декабря 2022  13:14
Эльза Кузнецова

«А зеленые елки остались?»: в Нижнекамске после желтой елки нарядили красную

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«А зеленые елки остались?»: в Нижнекамске после желтой елки нарядили красную

В нижнекамском поселке Красный Ключ появилась красная новогодняя ель. Администрация города пригласила жителей и гостей города полюбоваться на праздничное дерево. 

«Те, кто собираются на новогодние каникулы в Нижнекамск, чтобы посмотреть на знаменитую желтую елку, не забудьте еще и про красную елочку, которая находится на набережной в поселке Красный Ключ», — говорится в сообщении. 

«Татар-информу» уточнили, что елка красного цвета — это уже традиция, она давно устанавливается именно в Красном Ключе.

Подписчики городского паблика в социальной сети «ВКонтакте» позитивно отреагировали на новость, некоторые даже отметили, что Нижнекамск задает тренд для всего Татарстана. 

«Теперь ваша информация о красной елке тоже облетит весь Татарстан», «Завтра собираемся прогуляться по Ключу, прикольно». «А зеленые елки остались еще?» — поделились впечатлениями от прочитанного некоторые фолловеры.

Две недели назад в Нижнекамске в парке «Семья» установили желтую ель, которую горожане назвали «кукурузой». 

Фото: Тимур Музафаров / https://t.me/moynizhnekamsk.

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