Власти Нижнекамска изменили место сбора колонны «Бессмертного полка»

В Нижнекамске изменили место построения колонны «Бессмертного полка». Проведение всероссийской акции сегодня на деловом понедельнике анонсировал руководитель исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин.

В этом году в Нижнекамске колонна «Бессмертного полка» будет формироваться на проспекте Строителей. Шествие начнется от перекрестка Строителей — Химиков.

Муллин отметил, что акция состоится 9 мая в 15 часов. Площадка построения будет организована на проспекте Строителей. Далее колонна двинется по проспекту Химиков, а завершится шествие у Монумента Победы. Также он напомнил, что шествие состоится в очном формате после двух лет перерыва.

«Приглашаю всех наших жителей присоединиться к акции. „Бессмертный полк“ — это дань уважения своей семье, своим близким и тем, кого уже нет с нами», — заявил Рамиль Муллин.

Кроме того, по мнению главы исполкома, всем россиянам сейчас важно проявлять солидарность. «В той ситуации, которая складывается на международной арене, очень важно, чтобы мы поддержали ту политику, которая сегодня провозглашена в России», — уверен он.

В течение этой недели власти Нижнекамска будут поздравлять ветеранов войны и тружеников тыла с праздником. В торжественной обстановке им будут вручены подарки. «К сожалению, с каждым годом их становится всё меньше. Мы должны сказать „спасибо“ всем тем, кто ковал для нас эту победу, поблагодарить всех тех, кто вернулся с войны и на руинах восстанавливал нашу страну. Мы должны преклонить голову перед каждым», — заключил Рамиль Муллин.

Подробную программу празднования Дня Победы в Нижнекамске ранее публиковал «Татар-информ».