Власти Москвы помогут иностранным мигрантам отправиться на военную службу

В самое ближайшее время Правительство Москвы развернет полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Условия создадут на базе миграционного центра «Сахарово», где мигрантам в режиме «единого окна» помогают решать вопросы трудовой занятости мигрантов.

«Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан», – написал Собянин на своем официальном сайте.

Глава Москвы напомнил, что Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. По нему иностранцы, которые заключили годовой контракт о службе в Вооруженных Силах РФ могут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград.

Напомним также, что сегодня Госдума рассмотрела и одобрила поправки в законопроект о внесении изменений в УК, который, в частности, вводит понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», а также предусматривает наказание за неявку на военную службу по призыву или дезертирство – нарушителю грозит до 10 лет.