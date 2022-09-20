Госдума введет в УК понятия «мобилизация» и «военное время» и наказание за дезертирство

Депутаты Госдумы рассмотрят поправки в законопроект о внесении изменений в УК, который был принят в первом чтении в июле. В частности, в кодекс предлагается внести понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Документ опубликован в думской базе.

Депутаты предлагают ввести в УК целый набор новых статей, в их числе – «Добровольная сдача в плен», за которую грозит от трех до 10 лет лишения свободы, «Мародерство» – до 15 лет колонии. В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время».



Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения, согласно документу, предлагается наказывать лишением свободы сроком до 5 лет. За неявку на военную службу по призыву или дезертирство предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Сегодня запланировано второе чтение законопроекта, Госдума может принять его одновременно в третьем, окончательном.

«По аналогии с пакетом законов о военной цензуре он может быть одобрен Советом Федерации, подписан Президентом [России Владимиром Путиным] и опубликован до конца дня», – пишет в своем телеграм-канале юрист Павел Чиков.