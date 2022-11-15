Власти Молдавии назвали причину массового отключения света в стране

Поставки электроэнергии в Молдавию прекратились из-за автоматического отключения линии, речь не идет об аварии. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что многие районы и населенные пункты страны остались без света. В Кишиневе на отдельных участках возникли проблемы с движением троллейбусов. Сообщалось, что предприятие «Молдэлектрика» перестала получать электроэнергию из Румынии.

«Одна из линий электропередачи, обеспечивающая транспортировку электроэнергии для нашей страны, была отключена в автоматическом режиме, – рассказал министр. – Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Отмечу, что эти линии не были повреждены, а были автоматически отключены в целях безопасности».

По словам Спыну, отключение произошло на фоне ракетного обстрела критической инфраструктуры Украины.