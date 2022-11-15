СМИ сообщают о взрывах сразу в нескольких городах и областях Украины

Сегодня по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В данный момент СМИ сообщают о нескольких взрывах во многих городах и областях Украины.

Так, первые сообщения о ракетных взрывах поступили из Киева, Кривого Рога, а также Черкасской, Хмельницкой, Сумской и Одесской областей. В соцсетях появилось видео с горящим жилым домом в Киеве – сообщается, что на него ранее упали обломки сбитой системой ПВО ракеты.

В Житомире, Харькове и Львове после ракетных ударов часть городов осталась без электричества. Кроме того, в Харькове приостановили работу метро. Через некоторое время Житомир остался полностью без света.

Власти Ровно сообщили об ударе по объектам критической инфраструктуры, в результате чего часть города осталась без электричества. Экстренные отключения света также ввели в Киеве и Киевской области.

Также взрывы слышны в Виннице и Волынской области. В Сумской области введены аварийные отключения электроэнергии. Частично без света остались и Николаев, Одесса, Луцк и Днепр.