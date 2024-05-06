Подачу тепла в детские сады и школы возобновили в Нижнекамске

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В детские сады и школы Нижнекамска подано тепло. Не удалось включить отопление в восьми садах и двух школах, где проводится ремонт. Об этом на деловом понедельнике в Доме Советов сообщил замруководителя исполкома Нижнекамского района по ЖКХ Максим Парамонов.

По словам спикера, всего в Нижнекамском районе 97 садов, из них отапливается 89. Также в районе 68 школ, не отапливается две. Батареи включены в связи с понижением температуры наружного воздуха.

«К сожалению, если апрель нас порадовал теплом и ранним приходом весны, то майские холода принесли определенные проблемы», — прокомментировал глава района Рамиль Муллин.

Он также поручил мониторить ситуацию в медицинских учреждениях и жилых домах. По просьбам жильцов будут рассматривать поступающие заявки.

Ранее на фоне низких температур для начала мая власти Казани также решили возобновить подачу тепла в детсады, школы и больницы.