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Подачу тепла в детские сады и школы возобновили в Нижнекамске
В детские сады и школы Нижнекамска подано тепло. Не удалось включить отопление в восьми садах и двух школах, где проводится ремонт. Об этом на деловом понедельнике в Доме Советов сообщил замруководителя исполкома Нижнекамского района по ЖКХ Максим Парамонов.
По словам спикера, всего в Нижнекамском районе 97 садов, из них отапливается 89. Также в районе 68 школ, не отапливается две. Батареи включены в связи с понижением температуры наружного воздуха.
«К сожалению, если апрель нас порадовал теплом и ранним приходом весны, то майские холода принесли определенные проблемы», — прокомментировал глава района Рамиль Муллин.
Он также поручил мониторить ситуацию в медицинских учреждениях и жилых домах. По просьбам жильцов будут рассматривать поступающие заявки.
Ранее на фоне низких температур для начала мая власти Казани также решили возобновить подачу тепла в детсады, школы и больницы.
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