Власти Мелитополя сообщили о взрыве в городе

В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, это сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

Сначала власти просто проинформировали о «звуке взрыва», затем назвали его предположительную причину, а потом выложили фотографию «осколков сбитой ракеты».

«Разрушений и пострадавших нет», — утверждается в последнем по времени сообщении.

Фото: t.me/melitopoladmin/

Украинская сторона в свою очередь сообщила, что жители Мелитополя «слышат взрывы», но не привела никаких подробностей своего понимания ситуации.

Объекты на территории города и прежде подвергались ракетным ударам. В частности, 28 июня о шести взрывах, прозвучавших в Мелитополе, рассказал член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 30 июня серия взрывов прогремела в другом городе Запорожской области — Бердянске. Атака была совершена с помощью переданных Великобританией дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Российская сторона заявила об их своевременном уничтожении, украинская отчиталась о поражении целей.