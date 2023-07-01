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Власти Мелитополя сообщили о взрыве в городе
В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, это сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.
Сначала власти просто проинформировали о «звуке взрыва», затем назвали его предположительную причину, а потом выложили фотографию «осколков сбитой ракеты».
«Разрушений и пострадавших нет», — утверждается в последнем по времени сообщении.
Украинская сторона в свою очередь сообщила, что жители Мелитополя «слышат взрывы», но не привела никаких подробностей своего понимания ситуации.
Объекты на территории города и прежде подвергались ракетным ударам. В частности, 28 июня о шести взрывах, прозвучавших в Мелитополе, рассказал член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 30 июня серия взрывов прогремела в другом городе Запорожской области — Бердянске. Атака была совершена с помощью переданных Великобританией дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Российская сторона заявила об их своевременном уничтожении, украинская отчиталась о поражении целей.
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