Власти Курской области запретили использовать беспилотники на территории региона

В Курской области полностью запретили использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Ранее мы рекомендовали курянам не использовать беспилотники в бытовых целях, однако из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории (так, накануне дрон сбросил взрывное устройство на оздоровительный комплекс — прим. Т-и) <…> принято решение о запрете на использование беспилотников», — проинформировал губернатор.

Запрет будет действовать вплоть до момента снятия среднего уровня реагирования. Этот уровень в Курской области, как и в других граничащих с Украиной регионах, 19 октября прошлого года ввел Президент РФ Владимир Путин. Причиной стали регулярные обстрелы территорий этих субъектов Федерации, происходящие с начала инициированной главой государства специальной военной операции на Украине.

Использование беспилотников запрещено и во многих других регионах России. В Татарстане такой запрет действует с ноября 2022 года. В Москве он был введен после налета дронов на Кремль в ночь на 3 мая.