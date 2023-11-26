Из-за непогоды в Сочи семь самолетов ушли на запасные аэродромы

Семь летевших в Сочи самолетов ушли на аэродромы Минеральных Вод из-за шторма. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

«Командирами семи воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», – указано в публикации.

Отмечается, что в данный момент аэропорт курорта работает по фактической погоде. Сколько самолеты будут пребывать на запасных аэродромах пока неизвестно, это зависит от погодных условий, отметили в пресс-службе сочинской воздушной гавани.

Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории Сочи до 27 ноября, сейчас идут ливни. наблюдается сильный ветер, в море шторм, суда не выходят в акваторию курорта, все службы работают в усиленном режиме.