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Из-за непогоды в Сочи семь самолетов ушли на запасные аэродромы
Семь летевших в Сочи самолетов ушли на аэродромы Минеральных Вод из-за шторма. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.
«Командирами семи воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», – указано в публикации.
Отмечается, что в данный момент аэропорт курорта работает по фактической погоде. Сколько самолеты будут пребывать на запасных аэродромах пока неизвестно, это зависит от погодных условий, отметили в пресс-службе сочинской воздушной гавани.
Штормовое предупреждение продолжает действовать на территории Сочи до 27 ноября, сейчас идут ливни. наблюдается сильный ветер, в море шторм, суда не выходят в акваторию курорта, все службы работают в усиленном режиме.
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