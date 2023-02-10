Власти Крыма напомнили Западу о возможном «ударе возмездия»

Западным странам, которые активно поставляют Киеву оружие и нацелены на уничтожение России, следует помнить о возможном «ударе возмездия», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. К такому удару, по его мнению, придется прибегнуть «в самой сложной ситуации, которая может сложиться».

«Пока у заправил Запада получается воевать на чужой территории, чужим народом, они не остановятся. Для них что Крым, что Белгород, что Москва – им все равно. Для них давно никаких красных линий нет. Нам нужно самим определиться, как мы будем действовать дальше, как и где их остановим, создав им проблемы. Им, а не их киевским марионеткам…», – сказал Константинов агентству РИА Новости.

Об «ударе возмездия» ранее также заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отмечая, что они последуют сразу за ударами по Крыму, которыми киевские власти угрожают России.

Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщали со ссылкой на украинское Минобороны, что Киев якобы готов применить британские ракеты Harpoon и Storm Shadow большой дальности для ударов по Крыму.