Власти Китая сообщили почти о 60 тыс. смертей за месяц от коронавируса

С 8 декабря по 12 января медучреждения Китая зафиксировали 59,9 тыс. смертейиз-за коронавируса, заявила глава департамента управления здравоохранением Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй. Она подчеркнула, что все эти летальные исходы связаны с ковидом нового типа, передает ТАСС.

Более 5,5 тыс. человек, по ее словам,у мерли из-за дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусом. Еще 54 тыс. 435 человек стали жертвами соединения COVID-19 с другими заболеваниями, среди которых сердечно-сосудистые, онкологические, цереброваскулярные заболевания, заболевания дыхательной системы, метаболические заболевания, почечная недостаточность и другие.

Средний возраст умерших – 80,3 года, около 90% из них старше 65 лет.

Напомним, ранее в Китае заявили, что после отмены антиковидных ограничений в стране зафиксировали за месяце гибель 20 ведущих ученых страны. Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в КНР, которые до сих пор были самыми жесткими в мире, постепенно ослабляют с начала декабря. Так, обязательное ПЦР-тестирование и изоляция приехавших из других стран в Китае отменены с 8 января.