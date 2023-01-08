В Китае зявили о смерти 20 ведущих ученых за месяц после отмены антиковидных мер

После отмены в Китае антиковидных ограничений в стране резко выросла смертность среди научной элиты страны, пишет газета South China Morning Post. По данным издания, только в одной Инженерной академии Китая (CAE) менее чем за месяц скончались 20 членов – больше, чем обычно умирает в год.

Уточняется, что с 2017 по 2021 год в среднем умирали по 15 членов академии в год, а в 2021 году было зафиксировано 13 смертей. Самому молодому члену академии из числа скончавшихся было 77 лет, самому старшему – 102 года. Причем точные причины смерти ученых не называются.

Издание приводит комментарий одного из врачей пекинской больницы, который рассказал, что раньше академики получали привилегированное лечение, наравне с представителями политической элиты. Однако на фоне роста числа заболевших коронавирусом «еще повезет, если пациенту найдется место в больничном коридоре» из-за нехватки коечных мест. Еще одной проблемой он назвал истощение ресурсов здравоохранения, из-за чего возникают сложности в лечении других болезней.

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в Китае постепенно ослабляют с начала декабря. До этого на протяжении трех лет меры здесь были одними из самых строгих в мире. Обязательное ПЦР-тестирование и изоляция приехавших из других стран в Китае отменены с 8 января. При этом в декабре фиксировались рекордные показатели заболеваемости ковидом – так, СМИ сообщали, что за одну из недель количество заразившихся составило почти 37 млн человек.