Амфитеатр на Марджани и фонтан у театра: как обновят последний участок набережной Кабана

В Казани вскоре начнется обновление последнего неблагоустроенного участка набережной озера Кабан протяженностью 1,5 км. Проект предусматривает строительство амфитеатра, смотровых площадок, пешеходных дорожек и удобных спусков к воде. При этом взрослые ивы, ставшие частью узнаваемого городского ландшафта, сохранят. Рассказываем о деталях проекта.





В Казани представили проект благоустройства третьей очереди набережной озера Кабан

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

1,5 км от Назарбаева до памятника Марджани

В Казани представили проект благоустройства третьей очереди набережной озера Кабан – последнего участка, который до сих пор не был обновлен. Речь идет о 1,5 километра от улицы Назарбаева до памятника Марджани – отрезке, который долгое время оставался в стороне от масштабных преобразований.

Здесь растут раскидистые ивы, создавая спокойную, почти камерную атмосферу. Пространство очень уютное, но уже выбивается из общего облика обновленной набережной Кабана. Участок заметно контрастирует на фоне первых очередей, построенных некогда по инициативе идеолога и куратора республиканской программы обновления парков и набережных Наталии Фишман. А также со зданием нового театра Камала, расположенного, напротив.

Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Участок планируют привести к единому стилю с остальной набережной, сохранив природный характер и атмосферу места, но придав территории более современный вид.

Нижнюю набережную благоустроят уже в 2026-ом году

Примечательно, что презентация эскизов прошла сегодня как раз в новом театре им. Камала. Концепцию подготовили архитектурные бюро Wowhaus и «АрхДесант» под кураторством Института развития городов Татарстана и мэрии Казани.

В этом году благоустроят нижний ярус набережной площадью 2,2 гектара. Проект предполагает развитие экологической инфраструктуры: в отдельных зонах обустроят водные сады – они будут естественно очищать воду, а новые зеленые насаждения создадут тень и помогут сохранить природный баланс.

Одновременно начнется ремонт инженерных сетей верхнего яруса – систем электроснабжения, водоснабжения, ливневой и бытовой канализации.

«Главное в этом проекте – не благоустройство набережной и не реконструкция улицы сами по себе, а совместная работа двух пространств в связке с точками притяжения, сосредоточенными на улице Марджани, Каюма Насыри и в Старо-Татарской слободе. Именно они диктуют сценарии жизни на набережной и определяют подходы к ее благоустройству», – подчеркнула директор Института Наиля Нагуманова.

В 2027 году благоустроят верхний ярус площадью 1,6 гектара. Здесь создадут удобную пешеходную зону вдоль всей улицы Марджани, изменят организацию движения, расширят пешеходные и веломаршруты. Проезжую часть сделают односторонней и увеличат число парковочных мест.

Наиля Нагуманова: «В 2027 году благоустроят верхний ярус площадью 1,6 гектара. Здесь создадут удобную пешеходную зону вдоль всей улицы Марджани, изменят организацию движения, расширят пешеходные и веломаршруты» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пространства у завода Крестовниковых и Петцольда

Одной из ключевых точек станет территория напротив Завода братьев Крестовниковых. Здесь обустроят широкий деревянный настил площадью около 2,5 тыс. кв. метров.

Пространство спроектируют так, чтобы отсюда открывался лучший вид на новое здание театра имени Г. Камала. Во время городских мероприятий настил сможет вместить большое число людей и станет своеобразной «трибуной», а в обычные дни будет использоваться как прогулочная зона.

Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

«Этот участок соединяет два важных для Казани района – Старо-Татарскую слободу и историческую деревню Плетени. В зависимости от того, в какой зоне мы находимся, меняется характер набережной, ее материалы и настроение», – отметил архитектор бюро Wowhaus Ильяс Гильманов.

Отдельное внимание уделят и территории у завода Петцольда. По словам архитектора, это не просто исторический объект, а будущая архитектурная доминанта района – той части города, с которой начиналась промышленная история Казани.

«Это важная историческая точка, которая долгое время оставалась в тени. Внутри комплекса формируется большая площадь – самая просторная во всей третьей очереди. Мы интегрируем ее в набережную за счет каскадов и амфитеатров, чтобы площадь плавно перетекала к воде», – пояснил Гильманов.

Здесь планируют проводить городские и массовые мероприятия. Пространство рассчитано на большое количество людей, при этом рельеф позволит естественно связать верхнюю площадь с нижней набережной. В 2026 году обновят нижний ярус, а окончательная стыковка с площадью станет возможна по мере завершения работ на территории завода Петцольда.

Часть набережной вынесут на воду и построят павильон с прокатом лодок

Еще одна важная точка проекта третьей очереди набережной – участок, прилегающий к улице Ахтямова. Берег на этом участке – самый широкий в пределах третьей очереди, что позволит разместить павильон с кафе и общественным туалетом. Также там расположится офис лодочной станции, где можно будет арендовать катамараны для прогулок по озеру.

Часть набережной вынесут на воду: деревянный настил установят на сваях. Павильон разместят у крутого склона, его кровля будет эксплуатируемой. На первом этапе обустроят нижний променад и прилегающую территорию, в том числе небольшую смотровую площадку у павильона.

Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Отдельно проработают организацию движения рядом с образовательными учреждениями – школой № 12, Казанским исламским колледжем и Апанаевским медресе. Проектом предусмотрены зоны посадки и высадки пассажиров, расширение тротуара за счет проезжей части и возможное смещение школьного забора внутрь участка, чтобы увеличить пешеходное пространство. Также планируется обустроить безопасные переходы и создать буферную зону между дорогой и зданиями учебных заведений.

Смотровая площадка и амфитеатр вдоль участка Марджани–Кунче

На участке от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Кунче на первом этапе обустроят амфитеатр и пешеходную дорожку, которая будет проходить на значительном расстоянии от берега.

Это позволит создать площадку для запуска радиоуправляемых лодок, а небольшая глубина воды даст возможность сделать безопасные спуски к воде без установки ограждений.

Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

Улицу Кунче визуально включат в общий проект, однако отдельного благоустройства в рамках работ на набережной здесь не предусмотрено. В дальнейшем планируют заняться прилегающими дворами и сквозными проходами – это должно улучшить связанность района и открыть для жителей и туристов ранее закрытые пространства.

Территория у памятника Марджани свяжет уже благоустроенную часть набережной с новым нижним променадом и будущим сквером. Здесь сделают широкий спуск для удобного движения пешеходов, а сам памятник сохранит статус точки встречи туристических групп и начала основных маршрутов.

При благоустройстве третьей очереди набережной озера Кабан сохранят ивы

Так как вдоль воды пешеходная дорожка в некоторых местах будет проходить дальше от берега, пространство озеленят водными растениями – это поможет сохранить природный облик берега и подчеркнуть экологическую концепцию набережной.

Кроме того, здесь планируют сохранить взрослые ивы, сообщил кандидат биологических наук, представитель ландшафтной компании «Парк Сервис» Сергей Мурзов.

Сергей Мурзов: «Самое значимое и крупное дерево на этом участке – ива белая. Она по праву считается достоянием города и настоящим произведением искусства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Самое значимое и крупное дерево на этом участке – ива белая. Она по праву считается достоянием города и настоящим произведением искусства », – отметил он.

При этом сорные американские клены на участке набережной планируют удалить. По словам эксперта, их здесь насчитывается около 700 экземпляров. Этот вид официально отнесли к особо опасным сорным растениям, так как он активно распространяется, угнетает другие растения и выделяет вещества, ухудшающие качество почвы.

Помимо этого, на участке улицы Ахтямова произведут обрезку еще одного сорного растения – вяза мелколистного. Официально таковым он пока не признан, но с биологической точки зрения мешает зеленому каркасу.

Рендер предоставлен Институтом развития городов Татарстана

«По сути, это живая ширма из растений, которая сегодня нарушает открытую панораму пространства. Всего на этом участке около 45 вязов. Можно увидеть, что ветви у него начинаются практически от самого основания ствола. Также здесь есть колючие ели. Удалять их мы не имеем права – они подлежат сохранению. Поэтому единственное возможное решение – провести серьезную обрезку: выполнить сильное кронирование и освободить штамбы, чтобы привести деревья в более аккуратный и гармоничный вид», – пояснил Мурзов.

У нового здания театра им. Камала появится светомузыкальный фонтан

По словам Ильсура Метшина, первый этап благоустройства третьей очереди набережной оценивается примерно в 1,5 млрд рублей. Точные цифры будут известны после окончания проектирования и согласования проекта.

«Хочу поблагодарить нашего Раиса, что в сложное время ни одна программа не была свернута. И будет проведена большая работа по благоустройству части набережной по улице Марджани. Наша цель – выйти дальше, к «Новой Портовой», – подчеркнул Метшин.

Градоначальник также рассказал о планах создать рядом с новым зданием театра имени Г. Камала светомузыкальный фонтан. Его концепция пока разрабатывается, поэтому визуализаций и подробностей еще нет. По словам Метшина, проектирование может занять около 6–7 месяцев.

«Мы разговаривали с Германом Оскаровичем Грефом (главой Сбера – прим. Т-и), когда он был здесь, в Казани. Он – один из тех людей, которые реализуют лучшие проекты в стране, они уже исчисляются десятками. Мы надеемся, что и Казань попадет в этот счастливый список красивых дел», – сказал мэр.

Сейчас стороны ведут переговоры. При этом уже в этом году могут начаться первые работы по проекту.

«Может, к нам приедут «Кулибины» и поищут сокровища Казанского ханства»

Мост через озеро Кабан «Сокровище нации», который на форуме «Казаныш» в 2023 году предложила архитектор Элина Сафарова, пока находится в «подвешенном» состоянии.

«Идея действительно классная, хотя некоторым она показалась слишком смелой. В центре планируется музей современного Татарстана, связанный с первым Президентом Минтимером Шаймиевым. Мы уже начали обсуждения, были предложения от компании «ТАИФ»“. Надеюсь, к этому проект созреет, но на данный момент его реализация – серьезная задача с точки зрения как проработки, так и стоимости», – сказал Метшин.

При этом градоначальник предложил вернуться к идее поиска сокровищ Казанского ханства на дне озера Кабан.

«Мы совсем забыли о том, что из поколения в поколение передавалось, что богатство Казанского ханства покоится на дне Кабана. Когда наша наука, когда наши смелые искатели придут с технологическими, техническими решениями, инженерными решениями посмотреть на Кабан? А там, вы знаете, и 9– и 12-метровая глубина, современное оборудование есть», – заявил Метшин.

По его словам, реализация подобного проекта потребует ресурсов и современных инженерных решений, однако может стать значимым событием для города.

«Давайте через вас тоже постучимся в мир технологических, прорывных идей. Может, к нам приедут «Кулибины» и поищут на дне сокровища Казанского ханства и найдут», – обратился мэр к блогерам и журналистам.