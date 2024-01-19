Власти Казани хотят снизить объемы вывозимого на полигоны мусора

Власти столицы Татарстана собираются в ближайшие годы уменьшить объемы вывозимого на полигоны мусора, развивая для этого раздельный сбор отходов. Об этом на отчетном совещании заявил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба городской администрации.

За 2023 год в Казани установили 1715 емкостей для накопления мусора: 979 евроконтейнеров, 51 бункер и 685 сеток для раздельного сбора вторсырья. Из последних вывезли более 878 тонн отходов, причем 70% из них отправилось на переработку, рассказал председатель Комитета ЖКХ исполкома города Василий Лысачкин.

Всего сейчас в столице РТ насчитывается 2495 контейнерных площадок, из которых 1433 приспособлены под раздельное накопление отходов, отметил докладчик.

«По утвержденным образцам в 2023 году силами управляющих организаций были построены 133 контейнерные площадки, 67 из них — по республиканской программе „Наш двор“. В зоне индивидуальной жилой застройки оборудовано 41 место накопления ТКО. Еще 12 контейнерных площадок появятся в этом году», — пояснил чиновник.

На данный момент в Казани реализуется дуальную систему сбора отходов. На придомовых площадках помимо евроконтейнеров для смешанных твердых коммунальных отходов размещены специальные желтые сетки для сортируемого неорганического мусора. Туда можно выбрасывать стекло, пластик, бумагу и металл.

Региональный оператор — УК «ПЖКХ» планирует и дальше развивать в городе раздельный сбор отходов. В ноябре прошлого года был открыт пункт приема вторсырья «Точка сбора», где от жителей принимают более 12 различных фракций: металл, лампы, текстиль, мелкий строительный мусор и так далее. При необходимости и большом спросе регоператор готов открывать аналогичные пункты в каждом районе города, уточнил председатель комитета.

«Наша главная задача на ближайшие годы — уменьшить объемы вывозимого на полигоны мусора. Этого требует здравый смысл. Поэтому будем уделять самое пристальное внимание расширению раздельного сбора мусора для отделения отходов, которые годятся для вторичной переработки, будем заниматься экологическим воспитанием населения. Это важно для экологического благополучия города», — прокомментировал доклад Ильсур Метшин.