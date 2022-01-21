В поселках Казани обустроят еще 20 площадок для раздельного сбора мусора

В этом году в поселках Казани оборудуют еще 20 контейнерных площадок в рамках внедрения системы раздельного сбора мусора. Такое поручение дал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заместителю руководителя исполкома города Искандеру Гиниятуллину.

«Контейнерные площадки должны появиться в проходимых местах, это должны быть точки, мимо которых люди проходят и проезжают чаще всего, где по пути могут выбросить мусор, по-другому мы от этой экологической проблемы не уйдем. Если каждый год хотя бы по 20 таких точек будут появляться, мы решим этот вопрос», — приводит слова главы города пресс-служба мэрии.

В прошлом году новая контейнерная площадка была создана в поселке Вишневка. Предполагается, что по ее примеру обустроят площадки и в других жилых массивах Казани.

Всего за 2021 год в столице Татарстана управляющие компании создали 82 контейнерные площадки для раздельного сбора мусора во дворах многоквартирных домов. В 2020 году было оборудовано 247 мест сбора мусора: 162 по программе «Наш двор» и 85 за счет управляющих компаний.

По оценке председателя Комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова, городу требуется еще 500 таких площадок. Всего же на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры поселков необходимо более 40 млрд рублей.

Особенно нехватка контейнерных площадок для раздельного сбора мусора ощущается в домах, управляемых ТСЖ. В связи с этим Ильсур Метшин подчеркнул, что эту проблему главы районных администраций должны решать совместно с ТСЖ и управляющими компаниями.