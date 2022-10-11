Власти Казани выкупили свыше 300 участков для строительства дублера Горьковского шоссе

Власти Казани выкупили свыше 300 земельных участков для строительства дублера Горьковского шоссе. Общая сумма выкупа составила 275 млн рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета города Игорь Куляжев.

«На сегодняшний день в высокой степени готовности находится участок четырехполосной дороги от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий. Его протяженность порядка 5 километров. В рамках подготовки к работам по строительству этой дороги было выкуплено более 300 земельных участков на сумму 275 млн рублей и было проложено и переложено свыше 25 км инженерных коммуникаций», – рассказал Куляжев.

Он добавил, что сейчас ведется работа над сметной документацией от Храма всех религий до трассы М7. Документация прошла госэкспертизу и сейчас ожидается подтверждение финансирования, чтобы начать работы.

Ранее на брифинге министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов сообщил, что ремонт дорог Татарстана в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году выполнен в полном объеме.



