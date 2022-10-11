Миндортранс РТ: Ремонт дорог по нацпроекту в этом году полностью выполнен

Ремонт дорог Татарстана в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году выполнен в полном объеме. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«По национальному проекту к 2024 году мы должны достигнуть промежуточных результатов: доля региональных дорог в нормативном состоянии должна составлять не менее 51,6%, а по дорогам улиц трех наших агломераций – 85%», – сказал министр.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день региональные дороги приведены в нормативное состояние на 50,3%, а агломераций – 83%.

Ханифов добавил, что ремонт региональных дорог в этом году в рамках нацпроекта выполнен в полном объеме на сумму 490 млн рублей. Кроме того, работы полностью выполнены и в трех агломерациях: Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской. Объемы финансирования составили 5,6 млрд, почти 1,4 млрд и 490 млн рублей соответственно.

По программе ремонта мостов в рамках нацпроекта финансирование составило почти 1,9 млрд рублей. На сегодняшний день работы на 21 объекте выполнены на 82%. Министр отметил, что программа стартовала в этом году и завершится в 2024 году. Общее финансирование по ней составит 9 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в стране по поручению Президента РФ Владимира Путина.