Власти Казани в преддверии сезона напомнили о правилах пользования электросамокатами

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В связи со стартом проката электросамокатов в мэрии Казани напомнили о правилах их использования. Напомним, новый сезон стартует уже завтра, 5 апреля.

В марте 2023 года электросамокатам присвоили статус средств индивидуальной мобильности, ими могут только лица старше 14 лет. Передвигаться на электросамокатах по автомагистралям нельзя, при движении приоритет имеют пешеходы. При этом эти правила не затрагивают обычные самокаты и роликовые коньки — люди, использующие их, как и прежде, приравниваются к пешеходам.

В Казани действуют дополнительные требования к пользователям электросамокатами: нельзя передвигаться на электросамокатах со скоростью выше 20 км в час (в Правилах дорожного движения РФ — 25 км в час).

Кроме того, особые ограничения скорости в 10–15 км в час введены на 486 участках города. Также определены 44 зоны, где запрещается движение СИМ.

Электросамокаты нельзя оставлять на клумбах, газонах и других благоустроенных участках, на тротуарах и площадках, если ширина прохода с учетом края проезжей части составляет менее полтора метра. Расстояние между припаркованным электросамокатом и дорогой не должно быть менее 1 метра.

Также их нельзя оставлять на остановках в 5-метровой зоне от павильона ожидания общественного транспорта и выходов и входов в подземные и надземные пешеходные переходы.