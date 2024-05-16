news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 16 мая 2024 12:27

В Казани повышен норматив стоимости «квадрата» жилья для соцвыплат молодым семьям

Скопировать ссылку

В Казани установлен норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета платежеспособности молодых семей. Во II квартале сумма составит 135 288 рублей, следует из нового выпуска сборника документов и правовых актов исполкома.

Норматив рассчитывается для определения размера соцвыплат из федерального бюджета для этой категории населения при покупке и строительстве жилья.

В I квартале, напомним, сумма была ниже — 133 129 рублей.

#жилье #молодые семьи
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2