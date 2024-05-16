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В Казани повышен норматив стоимости «квадрата» жилья для соцвыплат молодым семьям
В Казани установлен норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета платежеспособности молодых семей. Во II квартале сумма составит 135 288 рублей, следует из нового выпуска сборника документов и правовых актов исполкома.
Норматив рассчитывается для определения размера соцвыплат из федерального бюджета для этой категории населения при покупке и строительстве жилья.
В I квартале, напомним, сумма была ниже — 133 129 рублей.
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