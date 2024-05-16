В Казани повышен норматив стоимости «квадрата» жилья для соцвыплат молодым семьям

В Казани установлен норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета платежеспособности молодых семей. Во II квартале сумма составит 135 288 рублей, следует из нового выпуска сборника документов и правовых актов исполкома.

Норматив рассчитывается для определения размера соцвыплат из федерального бюджета для этой категории населения при покупке и строительстве жилья.

В I квартале, напомним, сумма была ниже — 133 129 рублей.