В Казани повысили норматив стоимости «квадрата» общей площади жилья для молодых семей

Власти Казани повысили норматив стоимости «квадрата» общей площади жилья для молодых семей – на первый квартал этого года он составил 133 129 рублей. Об этом следует из постановления исполкома в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов, опубликованного на сайте мэрии.

«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в г. Казани на I-й квартал 2024 года для расчета размера платежеспособности молодых семей в размере 133 129 рублей», – сказано в документе.

Норматив необходим для расчета размера социальных выплат из бюджета России для всех категорий граждан при покупке и возведении жилья. Ранее постановление прошло антикоррупционную экспертизу.