Власти Казани уберут с городских улиц еще четыре брошенных автомобиля

Власти Казани планируют убрать с городских улиц четыре брошенных автомобиля. Соответствующие предупреждения владельцам машин опубликованы в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

«В случае, если ваше транспортное средство в пятидневный срок со дня публикации данного извещения не будет перемещено, будут приняты меры по эвакуации (перемещению) транспортного средства на специализированную автостоянку», — говорится в сообщении.

Оповещения направлены собственникам следующих машин:

— ВАЗ 2111, находящийся рядом с домом № 2/1 по ул.Академика Павлова;

— ВАЗ 2114, который размещен у дома по ул. №23а по ул.Академика Павлова;

— «Газель» с госномером Т 322 РТ 16 — у дома №19 по ул.Абсалямова;

— Mitsubishi — рядом с домом №13 по ул.Академика Павлова.

Данные автомобили, отметили в исполкоме, мешает проезду и проходу пешеходов, уборке территории и движению спецтранспорта и мусоровозов к подъездам и мусорным контейнерам.

Напомним, что 10 августа с улиц Вахитовского и Приволжского района Казани уже вывезено несколько брошенных машин. Информацию о таких автомобилях администрации районов и ГИБДД представили местные жители.