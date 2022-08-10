С улиц Вахитовского и Приволжского районов Казани вывезли брошенные машины

Оформление вывоза бесхозного автомобиля

Шатров Дмитрий

Сегодня в течение дня в Вахитовском и Приволжском районах Казани проведут вывоз техники совместно с представителем ГИБДД.

В прошлом году местные жители в социальных сетях оставляли сообщения о том, где были обнаружены бесхозные автомобили. Так, на протяжении полугода районная администрация вместе с представителями ГИБДД выясняли, кому принадлежат брошенные авто. Из предварительного списка из безхозных 67 машин, составленного в 2021 году, брошенными на сегодняшний день оказались 8 авто.

«Горожане довольно часто обращаются в администрацию района по вопросам брошенных транспортных средств, эти автомобили захламляют территории, мешают проходу пешеходов, проезду автомобилям уборочной спецтехники, вывозу коммунальных отходов, а также занимают свободные парковочные места. Поручением руководства города, на этот счет было выделено финансирование для вывоза заброшенных автомобилей», — сообщил начальник отдела ЖКХ администрации Вахитовского и Приволжского районов Петр Мартынов.

Сегодня на утилизацию отправятся автомобили, расположенные по адресам: ул.Брусничная, вблизи домов №15-17; ул.Агрономическая, вблизи дома №78; ул.Нурсултана Назарбаева, вблизи дома №66/2; ул. Пугачевская, вблизи дома №45; ул.Абжалилова, вблизи дома №11.