Власти Казани требуют от Канашского керамического завода освободить территорию в промзоне

Комитет земельных и имущественных отношений Казани (КЗИО) подал иск в Арбитражный суд РТ, требуя освободить самовольно используемые земельные участки. Ответчиком по нему значится ООО «Канашский керамический завод». Городские власти пришли к выводу, что в одной из промышленных зон города была неправомерно захвачена муниципальная земля.

Речь идет о пяти наделах на улицах Алебастровая и Тихорецкая. Самый маленький из них составляет 170, а самый большой – 3,5 тыс. кв. метров. Их совокупная площадь 6,4 тыс. «квадратов».

На этих участках также находится имущество, в том числе бытовки, пункт приема вторичного металлического сырья, а также некий объект незавершенного строительства, нестационарный торговый объект, эстакада и спецтехника, отмечается в материалах суда. Сама территория завода огорожена. Власти города настаивают на демонтаже этих объектов.

Канашский керамический завод с такой постановкой вопроса не согласен. Согласно его объяснениям, часть фигурируемых в иске участков он не использует, а остальные являются его собственностью. Компания утверждает, что производственную базу приобрела по договору купли-продажи еще в 2015 году. Часть строений, включая само ограждение, на ней уже находились, так как были возведены еще в 1974 году. Но заводу керамики они не принадлежат, хотя и находятся на его земле.

Иск КЗИО подал в суд еще в начале октября 2021 год, с тех пор рассмотрение дела продвинулось незначительно. Ситуация осложняется тем, что из купленного заводом участка были образованы два новых. Суд привлек к участию в деле Управление Росреестра по РТ, обязав его представить копии реестровых и кадастровых дел. К рассмотрению этого дела Арбитражный суд РТ вернется 17 января.

В сентябре этого года «Татар-информ» рассказывал о том, что троих жителей Казани судят за махинации с землей. Дмитрий Ионов, Илья Кареев и Ренат Вагапов договорились незаконно переоформлять участки земли на подставных лиц и перепродавать их. В результате криминальное трио обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов. Общая сумма ущерба, который они причинили исполнительному комитету, превысила 7 миллионов рублей.