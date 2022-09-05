«Обманули исполком на 7 млн рублей»: Троих жителей Казани судят за махинации с землей

В Советском районном суде Казани сегодня выслушали обвинение трое подозреваемых в мошенничестве на сумму более 7 млн рублей. Дмитрий Ионов, Илья Кареев и Ренат Вагапов договорились незаконно переоформлять участки земли в районах республики на подставных лиц и перепродавать их. Криминальное трио обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и подделке документов.





В 2017 году Дмитрий Ионов и Илья Кареев решили незаконно выкупить права собственности на самый «вкусный» земельный участок на территории Лаишевского района. Так «предприниматели» подделали решение совета местного самоуправления и через фиктивные документы переоформили права собственности в свою пользу.

По одной из схем они обманом взяли у своего знакомого ксерокопию паспорта его матери и по ней подделали документы для оформления земельного участка в деревне Малые Кабаны Площадь у него отнюдь не скромная – 3300 квадратных метров. Эти 33 сотки на тот момент стоили 5,5 миллионов рублей. К слову, женщина не знала ни о какой сделке на свое имя.

Фото: © Шатров Дмитрий / «Татар-информ»

«Цена земельных участков, по мнению подсудимых, явно завышена, так как эксперт при подсчете ущерба учитывал соседние кадастровые участки. Оформленные подсудимыми участки были сельхоз назначения, а эксперт не учитывал овраги и кладбища на них, он как будто делал подсчет и давал оценку не выезжая на место», – пытались оправдать своих подзащитных их адвокаты.

По версии следствия, роли между злоумышленниками были четко распределены. Ионов искал «жертву», брали у нее документы под различными предлогами и переоформляли участки. После делал липовое решение совета местного самоуправления, чтобы земельный участок на документах «находился у человека» в личном пользовании. Чтобы скрыть махинации с документами, Ионов подкладывал поддельное решение в папку к настоящим.

Дело оставалось за малым, передать оформленные документы на регистрацию участка. В это время Кареев занимался постановкой участка на кадастровый учет, регистрировал права собственности на подставное лицо, и через него же продавал землю местным жителям по рыночной цене. Так в 2018 году Ионов и Кареев продали этот участок через интернет за 3,5 миллиона.

В 2020 году, уже находясь в Казани, Кареев, Ионов и вступивший с ними в долю Вагапов обманули еще одного знакомого, получив у него копии паспортов местных жителей. По старой схеме они вновь оформили несколько участков и даже успели их продать.

Общая сумма ущерба исполнительному комитету превысил 7 миллионов рублей. Сейчас Илья Кареев находится под домашним арестом, а Дмитрий Ионов и Ренат Вагапов под запретом определенных действий. На следующем судебном заседании будут допрошены свидетели по делу о миллионной афере.