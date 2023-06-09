Власти Казани: Строительные работы в Березовой роще затрагивают площадку Сабантуя

В Березовой роще казанского поселка Мирный сейчас ведутся работы по строительству хозяйственно-бытовой канализации. Она необходима для будущего строительства жилых домов и социальных объектов, объяснили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов. Горожан заверили, что хотя строительство затрагивает площадку, на которой празднуется Сабантуй, вреда ей не причинят.

Работы проводят от Фермского шоссе в районе остановки «Артель Волга» до СНТ «Березовая роща».

«Действительно, строительство затрагивает площадку празднования Сабантуя, но участок работ находится в стороне, там, где во время „Сабантуя“, располагаются био-туалеты. Ни основная площадка, ни зрительные ряды, ни основная территория для прогулок не пострадает», — заверили в районной администрации.

Перед началом строительства канализации заказчик работ оградил территорию забором. После завершения ему предстоит восстановить газон и провести компенсационную высадку деревьев. Сейчас на месте работ, судя по распространяемым в соцсетях видео, работает спецтехника.

Напомним, Березовая роща в Мирном – это уже на протяжении многих лет основная площадка празднования Сабантуя в Казани, который в этом году пройдет 24 июня. Также отмечать праздник будут в Березовой роще поселка Дербышки, лесопарковой зоне озера Лебяжье и на территории Международного конноспортивного комплекса «Казань».