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Власти Казани создадут автоматизированную парковку возле Голубых озер
Возле Голубых озер в Казани создадут автоматизированную парковку, на которую готовы выделить 6,5 млн рублей. Информация об этом опубликована в материалах тендера на сайте госзакупок.
Автоматизированная парковка будет состоять из стоек «Въезд» и «Выезд», шлагбаумов, камеры распознавания номеров, системы связи с оператором, один терминал оплаты, а также 100 карт доступа.
Оплатить парковку можно несколькими способами: «наличкой» с получением сдачи, а также банковской картой или с телефона при наличии технологии NFC. Перевод средств возможен и с помощью QR-кода по СБП.
Планируется разработать несколько тарифов, в том числе тариф «Постоянные клиенты» для сотрудников, которые смогут парковаться бесплатно. Вместе с заказчиком будет согласовано такое время пребывания на парковке. Также будет разработан телеграм-бот для удаленного управления парковкой.
Заказчиком выступает Дирекция парков и скверов Казани. Парковка должна появиться в течение 30 дней после подписания контракта, гарантия на нее – от двух лет.
Этим летом ход благоустройства на Голубых озерах оценил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Уникальный природный объект популярен среди горожан и туристов, поэтому в последнее время остро встал вопрос сохранения уникальной территории. В этом году строители приступили к благоустройству, для купания определены отдельные купели.
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