«Самое главное — беречь природу»: Минниханов поделился фото с Голубыми озерами

Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем телеграм-канале фотографии с поездки на Голубые озера — сегодня руководитель республики провел встречу с межведомственной командой, работающей над реализацией концепции развития особо охраняемой природной территории.

«Круглый год здесь большой поток отдыхающих и туристов. Еще будучи главой Высокогорского района, начинал благоустройство этой территории. С тех пор количество посетителей выросло в разы, остро встал вопрос сохранения уникальной территории. В этом году строители приступили к благоустройству, для купания определены отдельные купели», — рассказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что в результате реализации концепции для посетителей будут созданы еще более комфортные условия для отдыха. Он также подчеркнул, что проект позволит сохранить уникальные природные места — это самое главное.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ