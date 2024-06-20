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Общество 20 июня 2024 12:28

«Самое главное — беречь природу»: Минниханов поделился фото с Голубыми озерами

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«Самое главное — беречь природу»: Минниханов поделился фото с Голубыми озерами

Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем телеграм-канале фотографии с поездки на Голубые озера — сегодня руководитель республики провел встречу с межведомственной командой, работающей над реализацией концепции развития особо охраняемой природной территории.

«Круглый год здесь большой поток отдыхающих и туристов. Еще будучи главой Высокогорского района, начинал благоустройство этой территории. С тех пор количество посетителей выросло в разы, остро встал вопрос сохранения уникальной территории. В этом году строители приступили к благоустройству, для купания определены отдельные купели», — рассказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что в результате реализации концепции для посетителей будут созданы еще более комфортные условия для отдыха. Он также подчеркнул, что проект позволит сохранить уникальные природные места — это самое главное.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

#Рустам Минниханов #голубые озера
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