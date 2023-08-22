«Самая скоростная магистраль без светофоров»: когда достроят Горьковское шоссе в Казани

Полностью завершить все работы по реконструкции Горьковского шоссе планируется в октябре следующего года

Фото: kzn.ru

«Магистраль будет одной из самых протяженных в Казани, без светофорного движения»

Одна треть работ по реконструкции Горьковского шоссе в Казани уже выполнена. Полностью завершить все работы планируется в октябре следующего года. Об этом сообщил журналистам во время пресс-тура на объект мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, который приехал на стройку со своим внуком, чтобы, по его словам, «показать, чем занимается дедушка».

«Эта магистраль будет одной из самых протяженных в Казани – 11,3 км, без светофорного движения. Это важнейший инфраструктурный объект. Наряду с Вознесенским трактом Горьковское шоссе увеличит пропускную способность в городе. Сегодня здесь заторы, но получим самую скоростную в Казани вылетную магистраль», – сказал глава города.

Ожидается, что пропускная способность шоссе увеличится почти в два раза – с 4,3–7,6 до 10,8 тыс. автомобилей в час.

Ильсур Метшин: «Сегодня здесь заторы, но получим самую скоростную в Казани вылетную магистраль» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дорогу расширят до шести полос движения – по три полосы в каждую сторону. Кроме того, на шоссе появятся пять надземных пешеходных переходов на улицах Музыкальная, Кулахметова, Восстания, возле школы №137 и ТЦ «Факел», три подземных пешеходных перехода – около СК «Олимпиец», на улице Залесная и в районе улицы Алеутская.

Будут построены эстакада на пересечении Горьковского шоссе и улицы Восстания, тоннельный путепровод на Восстания – Болотникова, три подземные разворотные петли на пересечении улиц Фрунзе – Болотникова, рядом с СК «Олимпиец» и на улице Залесная в районе улицы Алеутская, а также три одноуровневые разворотные петли.

Ожидается, что пропускная способность шоссе увеличится почти в два раза Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Метшин отметил, что по пожеланиям жителей на всем протяжении магистрали будут проложены тротуар шириной 3–4,5 метра и велодорожка шириной 1,5 метра с освещением.

«Это не первая реконструкция дороги. Трасса была построена в середине 1970-х годов и несколько десятилетий верой и правдой прослужила казанским автомобилистам и гостям города. К тысячелетию Казани, в 1999 году, из двухполосной магистрали сделали четырехполосную», – рассказал мэр Казани.

Реконструкция Горьковского шоссе началась в прошлом году. Общая стоимость работ оценивается в 27,1 млрд рублей.

Устройство трех полос завершено от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Можно сказать, что по частям уже начали запускать Горьковское шоссе»

Заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев уточнил, что все работы идут по графику, и «реконструированную дорогу запустят единым комплексом». Хотя на некоторых участках Горьковского шоссе третья полоса уже построена, на ней нанесена дорожная разметка. Например, устройство трех полос завершено от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец», существующее покрытие отремонтировано на отрезке от ТЦ «Факел» до улицы Осиновская.

«Автомобилисты пользуются третьей полосой в полной мере. Поэтому можно сказать, что по частям уже начали запускать Горьковское шоссе. Как только будут готовы разворотные петли, введем в эксплуатацию подземные и надземные пешеходные переходы», – заметил он.

Игорь Куляжев уточнил, что все работы идут по графику и «реконструированную дорогу запустят единым комплексом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Разворотные петли на данный момент находятся в разной степени готовности. Так, петля возле СК «Олимпиец» построена почти на 70%, но к ноябрю будет готова на 100%. «Скорее всего, мы ее открывать не будем, потому что необходимо уложить верхний слой асфальтобетона, а в ноябре делать это уже поздно. Мы ее откроем, наверное, весной следующего года», – пояснил спикер.

Разворотная петля, которая находится ближе к трассе М7, построена на 50%. «Это связано с тем, что были вынуждены заниматься выкупом земельных участков и недвижимости, которые под нее попадают», – подчеркнул Куляжев.

Разворотные петли на данный момент находятся в разной степени готовности Фото: kzn.ru

Кроме того, идет установка опор надземных пешеходных переходов, шумозащитных экранов от СК «Олимпиец» до Осиновской, строятся местные проезды возле СК «Олимпиец» и на улице Залесной.

Замруководителя исполкома Казани заверил, что на всем протяжении дороги будет уложен асфальт высокого качества, который прослужит не менее пяти лет. «Наверное, больше асфальт и не служит, потому что интенсивность движения очень высокая. И его стираемость в основном происходит зимой из-за того, что шипованная резина разъедает асфальт. В целом Горьковское шоссе станет безбарьерным для автомобильного транспорта и безопасным для пешеходов», – отметил он.

Один из самых сложных участков реконструкции, где тоже расширяется дорога, – под железнодорожным мостом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Работы под железнодорожным мостом проведены на 50%»

Один из самых сложных участков реконструкции, где тоже расширяется дорога, – под железнодорожным мостом. Он отличается непростым рельефом, а к дороге вплотную примыкают опоры с уклоном.

«На этом участке было четыре полосы движения, мы разработали проект с Горьковской железной дорогой. Были выданы техусловия на переустройство данного пересечения с железной дорогой. В насыпи под железной дорогой появится тоннель шириной шесть метров. Для его строительства закупили все необходимые материалы», – заявил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов.

Строительство тоннеля под железнодорожным мостом для пешеходов и велосипедистов начнется в сентябре. А завершить работы планируется к августу следующего года.

Игорь Саляхутдинов: «Работы под мостом проведены на 50%. Выполнены все мероприятия, чтобы не препятствовать движению поездов по мосту» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спикер сообщил, что рабочие уже убрали откосы, вместо них появятся монолитные стены. Всего под мостом построят две новые полосы движения. В итоге их тоже будет шесть.

«Работы под мостом проведены на 50%. Выполнены все мероприятия, чтобы не препятствовать движению поездов по мосту. Были усилены железнодорожные пути», – подчеркнул председатель комитета.

«Опыт эксплуатации метробусов мы тщательно изучаем»

На Горьковском шоссе запланирована полоса для движения автобусов. Ее также можно будет использовать для метробусов, но потребуется определенная доработка, рассказал Игорь Куляжев.

После расширения дороги ее пропускная способность увеличится до 11 тыс. машин в час. Движение будет организовано без светофоров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Опыт эксплуатации метробусов мы тщательно изучаем, чтобы не сделать критических ошибок при запуске. А такие вещи могут произойти. В южных регионах России, где выпадает небольшое количество осадков, снега, там, наверное, метробусы эксплуатировать легче», – сказал спикер.

Если посередине Горьковского шоссе сделать полосу для движения метробусов, то это создаст определенные проблемы по ее эксплуатации, уточнил он.

«По ней другой транспорт двигаться не будет, с этой полосы придется все время вывозить снег. Когда неинтенсивное движение автомобилей, хуже работают противогололедные реагенты», – отметил замруководителя исполкома.

Таким образом, по его словам, есть определенные проблемы с зимней эксплуатацией полос для движения метробусов. При этом автобусную полосу, которая находится с краю дороги, проще обслуживать зимой.