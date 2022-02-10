Власти Казани сокращают количество машино-мест на муниципальных парковках

Количество машино-мест на муниципальных парковках Казани будет сокращено на 66 единиц — с 6752 до 6686. Решение принято в исполкоме города, соответствующее постановление подписано и опубликовано сегодня в Сборнике документов и муниципальных правовых актов.

В документе поясняется, что на ряде участков парковочного пространства количество мест будет сокращено. В то же время появятся и новые места.

В частности, количество парковочных мест значительно — с 260 до 173 — сократится на местном проезде по нечетной стороне улицы Чистопольская (от дома №73 до дома №85а).

Два платных машино-места появятся вдоль дома № 8 на улице Лобачевского. Еще 19 будут организованы вдоль дома №8 по улице Восстания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани с 10 января изменился режим работы муниципального паркинга. С этого дня плата взимается в будние дни с 8.00 до 19.00. Бесплатно припарковать автомобили можно по субботам, воскресеньям и праздничным дням.