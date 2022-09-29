Мэр Казани поручил создать штаб по поддержке семей мобилизованных горожан

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил создать штаб по поддержке семей мобилизованных жителей столицы Татарстана. Штаб будет взаимодействовать с семьями тех, кто был мобилизован, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сегодня непростое время. Особенно сложно тем семьям, чьи мужья, отцы, братья отправляются честно исполнять свой долг вдали от Казани. Важно, чтобы уехавшие по мобилизации казанцы были твердо уверены — их семьи не оставили, они под нашей защитой», — подчеркнул Ильсур Метшин.

«Я сам возглавлю штаб. Мы сначала проанализируем потребности и в ближайшее время определим перечень мер поддержки», — добавил мэр. К работе штаба он поручил подключить все муниципальные службы, структурные подразделения и АНО «Добрая Казань».

С каждой семьей должна быть установлена связь, после чего предполагается разработать конкретные меры помощи. О дальнейшей работе штаба будет сообщаться дополнительно, заверили в мэрии. Ранее исполком Казани распорядился организовать подготовку учащихся к военной службе.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».