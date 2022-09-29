Исполком Казани распорядился организовать подготовку учащихся к военной службе

В этом учебном году в Казани организуют подготовку учащихся образовательных организаций к военной службе. Они должны получить знания по основам военной службы, принять участия в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию, следует из постановления исполкома города, опубликованного в сборнике документов и правовых актов.

Учащихся необходимо также привлечь к занятиям военно-прикладными видами спорта в общеобразовательных организациях, военно-патриотических, молодежных и детских объединениях и учебных пунктах города с использованием спортивной инфраструктуры организаций.

Занятия по основам военной службы проведут также с достигшими 16-летия казанцами, не обучающимися в образовательных организациях. Военные комиссары города должны также организовать проведение медицинского освидетельствования и обследования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. кроме того, предусмотрено проведение лечебно-оздоровительных мероприятий и санитарно-гигиенического просвещения граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Также исполком распорядился организовать работу с сиротами и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, по отбору и направлению их в высшие военные училища. Контролировать исполнение постановления будет замруководителя исполкома Гузель Сагитова.

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призвать для службы в зоне спецоперации планируется порядка 300 тыс. резервистов.