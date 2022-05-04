Власти Казани рассказали подробнее об ограничениях движения перед Днем Победы

Мэрия Казани объяснила по каким улицам города будет ограничено движение в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы.

В среду, 4 мая, дорожники перекроют площадь Тысячелетия, включая улицу Ташаяк. С 19:00 до 00:00 здесь будет проходить репетиция парада.

7 мая с 16:30 до 00:00, во время проведения репетиций театрализованного эпилога и торжественного прохождения войск с военной техникой, будут закрыты пл.Тысячелетия, в том числе улицы Ташаяк, Право-Булачная, Лево-Булачная, Кремлевская дамба в обоих направлениях, ул.Кремлевская набережная.

С 16:30 8 мая до 8:00 10 мая, во время проведения репетиции театрализованного эпилога, будут закрыты пл.Тысячелетия, в том числе улица Ташаяк, Право-Булачная, Лево-Булачная, Кремлевская дамба в обоих направлениях, ул.Кремлевская набережная, ул.Декабристов (от ул.Комсомольской до пл.Тысячелетия).

С 18:00 8 мая до 22:00 9 мая, во время проведения мероприятий в парке Победы, будет закрыта ул.Бондаренко от пр.Ямашева до ул.Волгоградской.

9 мая с 12:00 до 17:00, во время проведения акции «Бессмертный полк», будут закрыты улицы Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевская.

9 мая с 19:00 до 23:00, во время проведения праздничной программы, будет закрыта ул.С.Хакима (от ул.Декабристов до ул.Бичурина в обоих направлениях).

Ранее мэрия Казани дала подробную информацию об изменениях в работе транспорта на майские праздники

