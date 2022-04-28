В мэрии Казани рассказали об изменениях в работе транспорта на майские праздники

На майские праздники общественный транспорт Казани будет работать по графику выходного дня. Кроме того, маршруты многих автобусов изменятся из-за перекрытия центра города при подготовке ко Дню Победы.

На сайте мэрии уточняется, 9 мая автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать до 23:30, а метрополитен будет открыт до полуночи.

Из-за подготовки к празднованию Победы в Великой Отечественной войне маршруты транспорта изменятся также 4 мая с 19:00 до 23:30, 7 мая с 16:30 до 23:30 и 8 мая с 16:30 до полуночи. 9 мая изменения маршрутов также будут действовать с 0:00 до 12:00 и с 16:30 до полуночи. Троллейбусный маршрут №2 будет полностью закрыт.

Полный список изменений, которые коснутся казанского транспорта в праздничные дни, можно посмотреть здесь.