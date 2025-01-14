Власти Казани рассказали о работе учреждений образования после атаки БПЛА

Учреждения образования Казани продолжат работу в штатном режиме после попытки атаки БПЛА на одно из предприятий города. Об этом говорится в соцсетях исполкома.

«Добрый день! Как сообщает Управление образования, все учреждения работают в штатном режиме», — говорится в ответе на сообщение горожан о дистанционной работе школ в соседних регионах.

Напомним, что сегодня утром в пригороде Казани после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна. На место прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений не наблюдается. Все городские предприятия работают в штатном режиме.