Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Власти Казани рассказали о работе учреждений образования после атаки БПЛА
Учреждения образования Казани продолжат работу в штатном режиме после попытки атаки БПЛА на одно из предприятий города. Об этом говорится в соцсетях исполкома.
«Добрый день! Как сообщает Управление образования, все учреждения работают в штатном режиме», — говорится в ответе на сообщение горожан о дистанционной работе школ в соседних регионах.
Напомним, что сегодня утром в пригороде Казани после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна. На место прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений не наблюдается. Все городские предприятия работают в штатном режиме.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»