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Общество 14 января 2025 09:47

Власти Казани рассказали о работе учреждений образования после атаки БПЛА

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Учреждения образования Казани продолжат работу в штатном режиме после попытки атаки БПЛА на одно из предприятий города. Об этом говорится в соцсетях исполкома.

«Добрый день! Как сообщает Управление образования, все учреждения работают в штатном режиме», — говорится в ответе на сообщение горожан о дистанционной работе школ в соседних регионах.

Напомним, что сегодня утром в пригороде Казани после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна. На место прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений не наблюдается. Все городские предприятия работают в штатном режиме.

#мэрия казани #атака БПЛА #школы
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