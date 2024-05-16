Власти Казани рассказали о пути решения проблемы с отменой автобуса №37а

Власти Казани обещали усовершенствовать расписание движения автобусов, курсирующих до поселка Сухая река, на сегодня это маршруты №№ 93, 92с. Об этом написано в телеграм-канале Комитета по транспорту.

Отмечается, что сотрудники МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и МУП «ПАТП № 2» провели выездной мониторинг: они посетили остановки на пути следования автобусов №№ 93, 92с, пообщались с пассажирами и узнали их мнение о графике работы автобусов, качестве обслуживания, оценили пассажиропоток.

«На обоих маршрутах наблюдается умеренный пассажиропоток. Пока подвижного состава на линии достаточно. Однако с установлением теплой погоды ожидается, что маршрутами начнет пользоваться большее число садоводов, в этом случае на линию оперативно выпустят дополнительный подвижной состав с учетом предложений, поступивших от Союза садоводов РТ», — говорится в сообщении.

Жители города могут оставлять обращения по телефону горячей линии: +7 (843) 275-30-50.

Напомним, автобусы №37 и 37а, следующих в данном направлении, перестали обслуживаться из-за истечения контракта перевозчика. В Комитете по транспорту сообщили, что конкурс на обслуживание маршрутов проводился дважды, однако заявок на них так и не поступило. Сейчас жители поселка Сухая река могут воспользоваться автобусным маршрутом №93 «КДК им.Ленина – н.п.Берновые Ковали». С конца апреля запустили автобусы №92с «КДК им.Ленина – Дальние Сады», которые практически повторяют схему движения автобуса №37а. В дальнейшем планируется, что автобусы №92с будут курсировать на постоянной основе.

Фото: телеграм-канал Комитета по транспорту