Комитет по транспорту предложил казанцам альтернативу автобусу №37а

Комитет по транспорту Казани прокомментировал ситуацию с автобусом №37а. Маршрут перестал обслуживаться из-за истечения контракта перевозчика, говорится в сообщении в телеграм-канале комитета.

В настоящее время жители жилмассива Сухая Река могут воспользоваться автобусом №93, который курсирует от КДК имени Ленина до Берновых Ковалей. Также запущен сезонный маршрут №92с, который практически повторяет схему автобуса №37а. Оба действующих маршрута обслуживаются ПАТП-2, при этом рассматривается вариант, при котором второй тоже станет регулярным.

«На маршруте №93 функционирует 1 автобус по специальному расписанию, составленному с учетом пассажиропотока. На маршруте №92с в будние дни предусмотрена работа 3 автобусов с интервалом движения 30 минут, в выходные дни — 5 автобусов с интервалом движения 20 минут. Режим работы маршрута с 06.00 до 19.45. Отправление последнего рейса от остановочного пункта „КДК им Ленина“ в 19.00», — говорится в сообщении.

В Комитете по транспорту сообщили, что конкурс на обслуживание маршрутов №37 и 37а проводился дважды, однако заявок на них так и не поступило.

Ранее стало известно, что пассажиры маршрута №37а столкнулись с серьезными неудобствами после его отмены. Также они жалуются на сломанные двери в общественном транспорте, который курсирует по сезонному маршруту. По мнению жителей, добраться до Сухой реки зимой станет попросту невозможно.