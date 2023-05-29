Стало известно, когда в Казани начнется противомалярийная обработка водоемов

Противомалярийная обработка водоемов в Казани в этом состоится, подтвердили власти города. Провести ее планируется при повышении температуры воздуха, сообщила пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

В комментариях к посту администрации жители города пожаловались на нашествие комаров в районах рядом с Казанкой и призвали ускорить работы.

Также власти города сообщили о продолжении работ по обработке общественных пространств от клещей и грызунов. Так, в названых выше районах обработали парки Победы, «Континент», «Крылья Советов», территория около Центра семьи «Казан» – это 58% от плана.

Напомним, стартовала обработка парков от клещей и грызунов в конце апреля. На прошлой неделе стало известно, что Раис Татарстана Рустам Минниханов одобрил выделение дополнительных денег на продолжение обработки территорий от грызунов. По последним данным Управления Роспотребнадзора по РТ, в республике от клещей обработано 82% территории (1436 гектаров), а от грызунов – 94% или 645 гектаров.