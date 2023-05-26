Раис Татарстана выделил дополнительное финансирование на обработки от грызунов

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов одобрил выделение дополнительных денег на продолжение обработки территорий от грызунов. Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня от клещей обработано 82% территории республики, это 1436 гектаров. От грызунов обработано 94% площади, это 645 гектаров», – отметила она.

От клещей и мышей обрабатываются территории, где гуляют люди – это парки и скверы. Кроме того, дезинфекцию проводят в загородных лагерях.

«После направления обоснования на имя Раиса Рустама Минниханова, мы получили одобрение и дополнительное финансирование на продолжение обработки территорий. Порядка восьми миллионов выделено на обработки территорий от грызунов. Это та сумма, которая необходима, чтобы снизить количество грызунов до безопасного уровня», – добавила санитарный врач.

Благодаря финансовой помощи продолжат проводить обработки в тех парках, которые не попали в основной перечень, также работу продолжат на кладбищах. Повторно травить грызунов будут и осенью.