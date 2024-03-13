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Власти Казани рассказали, как борются с незаконно установленными киосками
За 2023 год с улиц Кировского и Московского районов Казани вывезли 17 самовольно установленных торговых объектов. Работа ведется и сегодня – сейчас в процессе демонтажа ларек, расположенный по ул. Гудованцева.
«К летнему сезону приводим в порядок облик районов. Демонтируем незаконно установленные нестационарные торговые объекты, которые загромождают дворы и портят внешний вид улиц», – сказано в сообщении администрации в Telegam.
Власти отмечают, что многие предприниматели не дожидаются принудительного сноса и самолично убирают незаконные объекты.
Распоряжения о демонтаже самовольно установленных торговых объектов публикуются в выпусках электронного Сборника документов и правовых актов мэрии Казани. На добровольный демонтаж владельцам отводится срок в 4 дня, после чего власти производят принудительный снос. Сам объект отправляют на базу хранения. Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани демонтируют три самовольно установленных торговых объекта.
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