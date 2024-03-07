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Власти Казани демонтируют три самовольно установленных торговых объекта
В Казани демонтируют еще три незаконно установленных торговых объекта. Распоряжение опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.
В перечень попали объекты вблизи домов № 22 и 24/6 по ул. Беломорская и рядом с домом № 51 по ул. Вишневского. Владельцам необходимо произвести демонтаж конструкций в период с 7 по 11 марта, в противном случае их снесут в принудительном порядке в период с 12 марта по 9 июня 2024 года.
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