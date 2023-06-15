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Руc Тат
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Общество 15 июня 2023 11:21

Власти Казани распорядились снести еще три торговых павильона, голубятню и шлагбаумы

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В Казани снесут еще 13 незаконно установленных на территории города объектов. В их числе – три торговых павильона, следует из соответствующего постановления исполкома.

Сносу подлежат торговые объекты по ул.Межлаука вблизи дома №15, ул.Годовикова, 14 и по Мамадышскому тракту, 44в.

Помимо этого, демонтируют голубятню около дома №6б по ул.Фатыха Амирхана, а также незаконно установленные заборы, шлагбаумы, будки охраны и столбики.

Собственникам дали 90 дней на добровольный снос, в противном случае это сделают принудительно, отправив объекты на базу хранения.

Напомним, на прошлой неделе власти города распорядились снести две незаконно размещенные летние веранды, квасной киоск и шиномонтаж.

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