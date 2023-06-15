Власти Казани распорядились снести еще три торговых павильона, голубятню и шлагбаумы

В Казани снесут еще 13 незаконно установленных на территории города объектов. В их числе – три торговых павильона, следует из соответствующего постановления исполкома.

Сносу подлежат торговые объекты по ул.Межлаука вблизи дома №15, ул.Годовикова, 14 и по Мамадышскому тракту, 44в.

Помимо этого, демонтируют голубятню около дома №6б по ул.Фатыха Амирхана, а также незаконно установленные заборы, шлагбаумы, будки охраны и столбики.

Собственникам дали 90 дней на добровольный снос, в противном случае это сделают принудительно, отправив объекты на базу хранения.

Напомним, на прошлой неделе власти города распорядились снести две незаконно размещенные летние веранды, квасной киоск и шиномонтаж.