В Казани снесут две незаконно размещенные летние веранды, квасной киоск и шиномонтаж

Очередной перечень незаконно размещенных торговых точек, подлежащих сносу, подготовили власти Казани. В них вошли 12 объектов, размещенных в разных районах города. Перечень опубликован в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Сносу подлежат две летние веранды, расположенные по проспекту Ибрагимова (вблизи 1-го корпуса дома №9) и улице Амирхана Еники (возле дома №3). В списке также значится киоск по продаже кваса по улице Бигичева, вблизи дома №2а, а также павильон шиномонтажа на улице Мавлютова.

Кроме того, незаконными признаны три автофургона на ул. Зорге, 75, автофургон по ул. Мира, 45 и торговые объекты по ул. Татарстан, 52, ул. Мусина, 23б, ул. Зорге, 66 и ул. Октябрьская, 16.

Владельцам торговых объектов дали срок на добровольный демонтаж — с 8 по 12 июня. В противном случае они будут снесены принудительно в срок с 13 июня по 9 сентября.