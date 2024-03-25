Власти Казани призвали любителей зимней рыбалки «свернуть удочки» и не выходить на лед

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Лед на реках в Казани постепенно начал таять, его толщина на данный момент стала опасной для зимней рыбалки. Руководитель исполкома города Рустем Гафаров на деловом понедельнике призвал рыбаков не выходить на лед, а чиновников – усилить меры безопасности.

«Хочется верить, что у любителей зимней рыбалки хватит благоразумия свернуть удочки и не выходить больше на лед, но по Кабану люди еще ходят. Я прошу посмотреть, мы там со своей стороны поставили таблички, но где-то может быть временно даже еще поставить. Жители еще ходят, очень рискованно», – подчеркнул глава исполкома.

Напомним, по данным прогноза Гидрометцентра, в начале апреля температура воздуха прогреется в дневные часы до +6, а в некоторых районах до +9 градусов. В ночные часы температура вырастет с нуля до +3 градусов. Чтобы избежать возможного половодья, в Казани с 25 марта вводят режим функционирования «Повышенная готовность».